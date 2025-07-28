احمد سمير: يوجد ناشئين 2005 و2007 قادرين على اللعب في الفريق الأول بالزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أن هناك هيكلة في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " يوجد ناشئين 2005 و2007 قادرين على اللعب في الفريق الأول بنادي الزمالك، وأصبح هناك انتقاء للاعبين بشكل جيد كما نجلس مع المدربين لاختيارهم بعناية وحرص شديد".

وأضاف: "نحضر في الوقت الحالي لعودة المدرسة وأكاديمية الزمالك خلال الفترة المقبلة والأمور تسير بشكل جيد للغاية، ونتحدث مع الناشئين حول التمسك بـ هوية القلعة البيضاء".