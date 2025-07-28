نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يهاجم تحديد موعد المباراة تحت درجات حرارة قاتلة: "الأمر يتعلق بصحة اللاعبين وليس بالمنافسة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز بطل إفريقيا، غضبه الشديد من تحديد رابطة الأندية المحترفة لموعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في افتتاح مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز.

أوضح يورتشيتش أنه متعجب بشدة من وضع الموعد بإقامة المباراة في الخامسة عصرا، والكل يعلم أن درجات الحرارة في مصر حاليا تتجاوز الـ45 درجة وهو ما يمثل خطورة شديدة على اللاعبين والأجهزة الفنية، أن تلعب الفرق في درجات الحرارة القاتلة تلك.

أشار المدير الفني إلى أنه لا بد من تدخل جميع المسئولين وعلى رأسهم وزير الرياضة، وإعادة النظر في الموعد وجميع المباريات المقررة في هذا التوقيت حفاظا على اللاعبين وصحتهم وما يمثل ذلك من خطورة كبيرة عليهم، موضحا أن الموضوع هنا لا يتعلق بالمنافسة ولكنه يتعلق بالصحة وخطر داهم على صحة اللاعبين وجميع عناصر اللعبة.