نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي؛ عن وجود جلسة مرتقبة أخيرة بين محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، مع النجم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم ملف تجديد عقده.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" عبر القناة الأولي بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي يفتح ملف التجديد مع النجم المالي أليو ديانج".

وأضاف:" هناك جلسة حاسمة خلال أيام ستجمع بين محمد يوسف وأليو ديانج من أجل مناقشة تجديد عقده مع النادي الأهلي بعقد طويل الأمد".