نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدوري العام خلال الموسم الكروي الجديد، هذا وقد جاءت مواعيد مباريات المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: المصري & الاتحاد السكندري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثانية: طلائع الجيش & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الرابع عشر من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة: المصري & بيراميدز، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: حرس الحدود & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الخامسة: المصري & كهرباء الإسماعيلية، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: الزمالك & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة السابعة: المصري & غزل المحلة، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء الموافق السابع عشر من سبتمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثامنة: فاركو & المصري، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة التاسعة: المصري & بتروجيت، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق السابع والعشرين من سبتمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة العاشرة: البنك الأهلي & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثالث من أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الحادية عشر: المصري & سموحة، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة عشر: الأهلي & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق الثاني من نوفمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الرابعة عشر: المصري & وادي دجلة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من نوفمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الخامسة عشر: الجونة & المصري، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة عشر: المصري & سيراميكا كليوباترا ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة عشر: زد اف سي & المصري، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثامنة عشر: المقاولون العرب & المصري، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق التاسع عشر من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة التاسعة عشر: المصري & مودرن سبورت، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة العشرون : انبي & المصري، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الحادية والعشرون : المصري & الاسماعيلي، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق السادس من مارس المقبل على ستاد السويس الجديد.