نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز. وجاءت مباريات الزمالك كالتالي: الجولة 1- سيراميكا كليوباترا × الزمالك يوم الجمعة 8 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد هيئة قناة السويس". الجولة 2- الزمالك × المقاولون العرب يوم السبت 16 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة". الجولة 3- مودرن سبورت × الزمالك يوم الخميس 21 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد القاهرة". الجولة 4 – الزمالك × فاركو يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 8:00 "ستاد القاهرة". الجولة 5- وادي دجلة × الزمالك يوم الأحد 31 أغسطس الساعة 8:00 " ستاد السلام". الجولة 6 – الزمالك × المصري يوم السبت 13 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد برج العرب". الجولة 7- الإسماعيلي × الزمالك يوم الخميس 18 سبتمبر الساعة 5:00 "ستاد الإسماعيلية".

الجولة 8 - الزمالك × الجونة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد القاهرة". الجولة 9- الأهلي × الزمالك يوم الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8:00 " ستاد القاهرة". الجولة 10- الزمالك × غزل المحلة يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 5:00 "ستاد القاهرة. الجولة 11 ...راحة الجولة 12 – البنك الأهلي × الزمالك يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة 8:00 "ستاد القاهرة". الجولة 13 -الزمالك × طلائع الجيش يوم الاثنين 3 نوفمبر الساعة 5:00 " ستاد القاهرة". الجولة 14 – الزمالك × سموحة يوم الأربعاء 26 نوفمبر الساعة 5:00 " ستاد القاهرة". الجولة 15 – إنبي × الزمالك يوم الثلاثاء 20 يناير الساعة 8:00 " ستاد المقاولون العرب". الجولة 16 – الزمالك × بتروجت يوم 28 يناير الساعة 5:00 " ستاد القاهرة". الجولة 17 – كهرباء الإسماعيلية × الزمالك يوم الأربعاء 24 فبراير الساعة 8:00 " ستاد الإسماعيلية". الجولة 18 – الزمالك × حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير الساعة 9:30 " ستاد القاهرة". الجولة 19 – زد × الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير الساعة 9:30 " ستاد القاهرة". الجولة 20 – بيراميدز × الزمالك يوم الأحد 1 مارس الساعة 9:30 " ستاد 30 يونيو". الجولة 21 - الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس الساعة 9:30 " ستاد القاهرة".