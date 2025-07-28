اتحاد التنمية الذهنية للنشء يكرّم أوائل بطولتي الجمهورية والمحافظات

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أحمد جودة - القاهرة -

كرّم الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، برئاسة اللواء الدكتور محمد مندور، الفائزين في بطولتي الجمهورية والمحافظات، خلال حفل كبير أُقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في القاعة الكبرى بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وشهد الحفل حضور نخبة من قيادات الاتحاد، منهم الدكتور الجندي شاكر نائب رئيس الاتحاد، والدكتور إيهاب عيد، ومحمد خلاف عضوي مجلس الإدارة، والدكتور عصام غنيم المدير التنفيذي، إلى جانب عدد من مستشاري الاتحاد ورؤساء اللجان الفنية والعلمية والإعلامية.

وضمت قائمة المكرمين في بطولة الجمهورية اللاعبين:

لينا علي حداد، رهف راجح أحمد (المرحلة الأولى)،

وعد محمد بكر، أروى أيمن سعد (المرحلة الثانية)،

عمر أيمن سعد، لين أحمد وحيد، ريتال أحمد سعيد (المرحلة الثالثة)،

عمر أحمد محمد، كارما حازم محمود (المرحلة الرابعة)،

مروان محمد لاشين، محمد أحمد عبد الحميد (المرحلة الخامسة)،

عادل محمود إسماعيل، علي وليد علي، عمر حسن أحمد (المرحلة السادسة)،

ملك هاني السيد، رينا محمد إبراهيم، سيف تامر حسن (المرحلة السابعة)،

فريدة كمال، ناصر محمود إبراهيم، أروى عمرو محمد (المرحلة الثامنة)،

يحيى حسن محمد، نور مصطفى، سيف خالد (المرحلة التاسعة)،

مهاب مديح محمد (المرحلة العاشرة)،

وزياد تامر (المرحلة المفتوحة).

وفي بطولة المحافظات تم تكريم أوائل المراحل، وهم:

في المرحلة الأولى: ديمة مؤمن، لين أحمد، مالك محمد، جنى محمد.

وفي المرحلة الثانية: ياسين أحمد، آدم محمد، سما عياد، آدم جميل، محمد خالد، مالك السندروسي.

وفي المرحلة الثالثة: ريتال أحمد سعيد، عز الدين محمد، يوسف سعيد، مروان حسام.

وفي المرحلة الرابعة: عمر أحمد، يحيى حسن محمد.

ورغد راجح أحمد وفي المرحلة الخامسة: محمد أحمد عبد الحميد، رؤى محمد، نور مصطفى، ريوان عيد.

وفي المرحلة السادسة: مروان محمد لاشين، أروى عمرو.

وفي المرحلة السابعة: زياد تامر.

وفي مسابقة مكعب روبيك تم تكريم اللاعب كريم محمد سعيد.

ومن جانبه، قال اللواء الدكتور محمد مندور إن الاتحاد يحرص على تبني نشاطات مثل بطولات الحساب الذهني، والذاكرة، والتفكير المنطقي، والذكاء الاصطناعي، ومكعب روبيك، ويهدف إلى التوسع على مستوى جميع محافظات الجمهورية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف مستقبلية.

ووجّه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لدعمه المستمر والمباشر للاتحاد ومبادراته. وأضاف أن الفائزين في بطولتي المحافظات والجمهورية سيكونون محل اهتمام الاتحاد لاختيار العناصر التي ستشارك في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة من هذا العام.

كما قال الدكتور الجندي شاكر، نائب رئيس الاتحاد، إن البطولات الذهنية تمثل أحد أهم أدوات تمكين النشء، ليس فقط من خلال تحفيزهم على التفكير المنطقي والتحليل السريع، بل أيضًا عبر ترسيخ قيم المنافسة الشريفة والانضباط الذهني. وأوضح أن الاتحاد يعتبر هذه البطولات جزءًا أساسيًا من استراتيجيته الوطنية لبناء جيل قادر على الإبداع واتخاذ القرار، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في إعداد عقول فتية مؤهلة لمواجهة تحديات العصر الرقمي والمستقبلي بثقة وكفاءة.