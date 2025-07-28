نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفاقسي التونسي يعلن تعاقده مع علي معلول.. والتفاوض مع لاعب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ثامر الفندري نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي، عن تعاقد النادي مع الظهير الأيسر علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واقترابه من ضم لاعب فريق الزمالك.

وقال الفندري في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي: "علي معلول كان واضح وصريح معنا منذ تجربة الإحتراف الكبيرة مع الأهلي، واللاعب أخبرنا أنه سينتهي من عقده الاحترافي وسيعود مرة أخرى إلى نادي الصفاقسي".

وأضاف:" علي معلول أقترب من التوقيع مع نادي الصفاقسي التونسي لمدة 3 مواسم وكان الهدف من هذا العقد هو تواجده مع الفريق حتى موعد المئوية في 2028».

ثم أوضح:" معلول جاهز وكان يتدرب منفردا، في الفترة الماضية، وخضع للكثير من الفحوصات الطبية، الصفاقسي مع الفريق الأول للاعب وهو يعتبر الأهلي فريقه الثاني".

وعن إمكانية عودة معلول للأهلي لتولي منصب إداري أشار: «معلول سيكون معنا في النادي بعد نهاية مسيرته ممكن يكون في الكادر الإداري أو الفني حسب رغبته".

وعن حمزة المثلوثي، اردف: «حمزة المثلوثي من أحد أبناء النادي واللاعب عبر عن رغبته في العودة للنادي من جديد وبالتالي أبوابنا مفتوحة أمام اللاعب، لأنه لا يزال قادر على تقديم عدة مواسم على أعلى مستوي».

وأتم: "لم نفاوض فخر الدين بن يوسف في الفترة الحالية رغم إنه مهاجم كبير ومميز".