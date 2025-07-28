نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بداية مبهرة للبعثة المصرية شهدها اليوم الأول في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس 2025 المقامة بالجزائر، بتحقيقها 3 ميداليات بواقع ذهبيتان وفضية.

حصد الفراعنة الميداليتين الذهبيتين والفضية فى المصارعة عن طريق محمد صلاح القططي في وزن 65 كجم ؛ ووليد إمام في منافسات 80 كجم روماني، وتوج محمد أبو فراج بالميدالية الفضية في منافسات.

كما شهد اليوم الأول انتصارات مؤثرة للفراعنة، في منافسات الملاكمة صعد أحمد رضا سليمان لدور الـ 4 بعدما حقق الفوز في وزن 57 كجم.

وفي الريشة الطائرة فاز المنتخب المصري على نظيره البنيني بنتيجة 25 / 22، لفرق المختلط، خلال المنافسات التي احتضنتها مدينة سطيف الجزائرية.

وفي منافسات تنس الطاولة حسمت مديحة الملاح النتيجة أمام لاعبة بتسوانا في منافسات الفردي بنتيجة 3 /0 نتيجة انسحاب الخصم، فيما تغلب عبد الملك أشرف بنتيجة 3/0 على نظيره النيجري في منافسات الفردي أيضًا.

ومن جانبه وجه المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة لأصحاب الميداليات الثلاثة ولكل الذين حققوا انتصارات مشيدا بالبداية القوية للبعثة وطالب بمزيد من التألق فى الأيام القادمة، وعلى المهندس ياسر ادريس على متابعة البعثة بشكل مستمر لتقديم الدعم اللازم، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للمشاركة في المنافسات.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص اللجنة الأولمبية على دعم الأبطال الواعدين، باعتبار هذه الدورة خطوة مهمة في إعداد جيل جديد من الرياضيين استعدادًا لأولمبياد الشباب بالسنغال 2026.

هذا وقد أقيم حفل الافتتاح على ملعب 19 مايو 1956 بمدينة عنابة، بمشاركة 50 دولة إفريقية، يمثلها أكثر من 3 آلاف رياضي.

وتقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة..وتضم البعثة المصرية نحو 162 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، “ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو“.