نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب ريال مدريد ينتقل إلى شتوتجارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي شتوتغارت الألماني تعاقده مع لاعب خط الوسط الشاب الإسباني تشيما أندريس، البالغ من العمر 20 عامًا.

وانضم أندريس إلى شتوتغارت قادمًا من ريال مدريد، ووقَّع عقدًا مع النادي الألماني مُدته خمسة مواسم حتى يونيو (حزيران) 2030، وسيرتدي القميص رقم 30.

التحقَ اللاعب الإسباني الدولي بأكاديمية ريال مدريد ببلوغه 13 عامًا، ولعب مباراتين مع الفريق الأول في الدوري الإسباني، ومباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي.

وقال أندريس، في مقابلة مع موقع ناديه الرسمي: «انطباعاتي الأولى إيجابية للغاية، أنا سعيد بوجودي هنا، وأتطلع للمشاركة في أول حصة تدريبية برفقة زملائي الجدد».

وأضاف: «الدوري الألماني بطولة قوية ومرموقة، وحلمت كثيرًا بالانضمام إلى فريق كبير، يتنافس في أحد أقوى الدوريات».

واختتم: «أتطلع للمساهمة في مواصلة نجاحات وانتصارات شتوتغارت، وأن ننجح معًا».