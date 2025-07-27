نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إنجلترا يتغلب على إسبانيا ويتوج بلقب يورو 2025 للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب منتخب إنجلترا للسيدات فصلًا جديدًا في مسيرته الذهبية، بعدما تُوج مساء اليوم الأحد بلقب بطولة أمم أوروبا للسيدات "يورو 2025"، عقب فوز مثير على حساب منتخب إسبانيا، في مواجهة حسمتها ركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية اتسمت بالإثارة والتكافؤ حتى اللحظات الأخيرة.

120 دقيقة من الصراع تنتهي بالتعادل.. والحسم من نقطة الجزاء

انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تبادلت السيدات الإنجليزيات ونظيراتهن الإسبانيات السيطرة والفرص، وسط أجواء حماسية شهدها اللقاء النهائي الذي أقيم بحضور جماهيري كبير.

ورغم المحاولات المتكررة لحسم اللقاء في الوقت الإضافي، إلا أن التعادل فرض نفسه، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت تفوقًا واضحًا لبنات المدرب الإنجليزي، حيث انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 لصالح إنجلترا.

إنجاز تاريخي.. التتويج الثاني على التوالي بعد نسخة 2022

وبهذا التتويج، يُسجل منتخب إنجلترا للسيدات اسمه بحروف من ذهب في سجل البطولة، بعد أن نجح في الاحتفاظ باللقب الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه بنسخة يورو 2022، مؤكدًا هيمنته على الكرة النسائية الأوروبية.

ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة رائعة قدمتها اللاعبات طوال البطولة، حيث أظهرن ثباتًا في المستوى، وفاعلية هجومية وانضباطًا تكتيكيًا جعلهن يستحقن اللقب عن جدارة واستحقاق.