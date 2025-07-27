نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 50 حكمًا.. تعرف على نتائج الاختبارات البدنية في اليوم الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات الاختبارات البدنية لحكام الدوري المصري الممتاز والذي أقيمت في الملعب الفرعي في ستاد الدفاع الجوي.

وشهدت الاختبارات مشاركة 50 حكما في ما بين 16 حكما للساحة، و34 مساعد في اليوم الأول من الاختبارات.

وتخطى جميع حكام الساحة المشاركين في اليوم الأول الاختيارات البدنية ليكون حكام الساحة بالعلامة الكاملة.

وتخطى 26 مساعد من أصل 34 الاختبارات بينما لم يوفق 8 مساعدين في الاختبارات أبرزهم: سيد نافع- شهاب راشد، أحمد صلاح، نور سعيد، رجب محمد، ماجد المليجي.

وتعاد الاختبارات للعناصر الذي لم توفق بعد 3 أشهر طبقا للوائح.

