نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يعلن غياب الكرتي عن مباراة تراكتور الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن غياب المغربي وليد الكرتي عن مباراة تراكتور بطل الدوري الإيراني في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

ويلتقي بيراميدز مع تراكتور بطل إيران في السادسة من مساء الاثنين على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "إزميت" في ختام المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد.

أوضح هاني سعيد أن وليد الكرتي حصل على إذن بمغادرة معسكر الفريق في تركيا قبل يوم من انتهائه من أجل السفر إلى المغرب، للاطمئنان على أسرته بعدما زرق بمولود جديد خلال وجوده بالمعسكر ووافق النادي على سفره دون المشاركة أمام بطل إيران.

أشار الكابتن هاني سعيد إلى أن وليد الكرتي سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة على أن يشارك في التدريبات بداية من يوم ١ أغسطس تحضيرا لمواجهة وادي دجلة في أولى لقاءات الدوري.