الرياضة

حرس الحدود «راحة».. تعرف على مواعيد مواجهات الجولة الأولى من دوري نايل

0 نشر
0 تبليغ

  • حرس الحدود «راحة».. تعرف على مواعيد مواجهات الجولة الأولى من دوري نايل 1/2
  • حرس الحدود «راحة».. تعرف على مواعيد مواجهات الجولة الأولى من دوري نايل 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود «راحة».. تعرف على مواعيد مواجهات الجولة الأولى من دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت عصر اليوم الأحد قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي جاءت مراسم سحبها بمشروع «الهدف» في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.

مواعيد مواجهات الجولة الأولى من دوري نايل

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري نايل، والتي جاءت على النحو التالي:

وادي دجلة ضد بيراميدز 
التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 8 أغسطس 2025
الملعب: ستاد السلام بالقاهرة

المصري ضد الاتحاد السكندري 
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 8 أغسطس 2025
الملعب: ستاد السويس الجديد

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك 
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 8 أغسطس 2025
الملعب: ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد طلائع الجيش 
التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 9 أغسطس 2025
الملعب: ستاد برج العرب

المقاولون العرب ضد زد 
التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 9 أغسطس 2025
الملعب: ستاد المقاولون العرب

الإسماعيلي ضد بتروجيت 
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 9 أغسطس 2025
الملعب: ستاد الإسماعيلية

مودرن سبورت ضد  
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 9 أغسطس 2025
الملعب: ستاد القاهرة الدولي

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة 
التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 10 أغسطس 2025
الملعب: ستاد الإسماعيلية

فاركو ضد إنبي 
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 10 أغسطس 2025
الملعب: ستاد حرس الحدود

البنك الأهلي ضد غزل المحلة 
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة 
اليوم: 10 أغسطس 2025
الملعب: ستاد القاهرة الدولي

ومن المقرر أن يغيب فريق حرس الحدود عن مباريات الجولة الأولى من دوري نايل 2025-2026، وذلك حسبما جاء في مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز اليوم.

يذكر أن الدوري المصري الممتاز سينطلق بمشاركة 21 فريقا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي 2024-2025.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا