نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود «راحة».. تعرف على مواعيد مواجهات الجولة الأولى من دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت عصر اليوم الأحد قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي جاءت مراسم سحبها بمشروع «الهدف» في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.

مواعيد مواجهات الجولة الأولى من دوري نايل

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري نايل، والتي جاءت على النحو التالي:

وادي دجلة ضد بيراميدز

التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 8 أغسطس 2025

الملعب: ستاد السلام بالقاهرة

المصري ضد الاتحاد السكندري

التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 8 أغسطس 2025

الملعب: ستاد السويس الجديد

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 8 أغسطس 2025

الملعب: ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد طلائع الجيش

التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 9 أغسطس 2025

الملعب: ستاد برج العرب

المقاولون العرب ضد زد

التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 9 أغسطس 2025

الملعب: ستاد المقاولون العرب

الإسماعيلي ضد بتروجيت

التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 9 أغسطس 2025

الملعب: ستاد الإسماعيلية

مودرن سبورت ضد الأهلي

التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 9 أغسطس 2025

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة

التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 10 أغسطس 2025

الملعب: ستاد الإسماعيلية

فاركو ضد إنبي

التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 10 أغسطس 2025

الملعب: ستاد حرس الحدود

البنك الأهلي ضد غزل المحلة

التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة

اليوم: 10 أغسطس 2025

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

ومن المقرر أن يغيب فريق حرس الحدود عن مباريات الجولة الأولى من دوري نايل 2025-2026، وذلك حسبما جاء في مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز اليوم.

يذكر أن الدوري المصري الممتاز سينطلق بمشاركة 21 فريقا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي 2024-2025.