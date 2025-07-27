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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود «راحة».. تعرف على مواعيد مواجهات الجولة الأولى من دوري نايل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيمت عصر اليوم الأحد قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي جاءت مراسم سحبها بمشروع «الهدف» في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.
مواعيد مواجهات الجولة الأولى من دوري نايل
ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري نايل، والتي جاءت على النحو التالي:
وادي دجلة ضد بيراميدز
التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 8 أغسطس 2025
الملعب: ستاد السلام بالقاهرة
المصري ضد الاتحاد السكندري
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 8 أغسطس 2025
الملعب: ستاد السويس الجديد
سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 8 أغسطس 2025
الملعب: ستاد هيئة قناة السويس
سموحة ضد طلائع الجيش
التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 9 أغسطس 2025
الملعب: ستاد برج العرب
المقاولون العرب ضد زد
التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 9 أغسطس 2025
الملعب: ستاد المقاولون العرب
الإسماعيلي ضد بتروجيت
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 9 أغسطس 2025
الملعب: ستاد الإسماعيلية
مودرن سبورت ضد الأهلي
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 9 أغسطس 2025
الملعب: ستاد القاهرة الدولي
كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة
التوقيت: 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 10 أغسطس 2025
الملعب: ستاد الإسماعيلية
فاركو ضد إنبي
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 10 أغسطس 2025
الملعب: ستاد حرس الحدود
البنك الأهلي ضد غزل المحلة
التوقيت: 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اليوم: 10 أغسطس 2025
الملعب: ستاد القاهرة الدولي
ومن المقرر أن يغيب فريق حرس الحدود عن مباريات الجولة الأولى من دوري نايل 2025-2026، وذلك حسبما جاء في مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز اليوم.
يذكر أن الدوري المصري الممتاز سينطلق بمشاركة 21 فريقا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي 2024-2025.