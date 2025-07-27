نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد محمود: شيكابالا أسطورة لمصر كلها.. وأحمد سامي "كلمة السر" في انضمامي للاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد محمود لاعب الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري، أن قائد الفارس الأبيض محمود عبد الرازق "شيكابالا" رمز من رموز نادي الزمالك، مشددًا على أنه لم يفتعل مشاكل مع أي مدرب، وأن غيابه سيأثر عليهم كلاعبين صغار وكبار داخل وخارج غرفة الملابس، قائلًا: هنفتقدك يا أسطورة.

أحمد محمود: شيكابالا أسطورة لمصر كلها

وتابع «محمود» في تصريحات هامة لأحمد المصري ببرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: شيكابالا أسطورة بالنسبة لمصر كلها، هو واحد من أحرف اللاعبين في تاريخ مصر، والكرة المصرية خسرت كثيرًا باعتزاله لأنه كان قادرًا على العطاء، لكنه يرى أنه اتخذ القرار الصعب في التوقيت الصحيح وهو متوج ببطولة وواقف على رجليه، وإن شاء الله نراه قريبًا واحد من أهم كوادر نادي الزمالك الذي يحتاج لأبنائه بشدة.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: اخترت الاتحاد السكندري لإنه كان العرض الأكثر جدية رغم تواجد عروض آخرى من أندية كثيرة أبرزها غزل المحلة، وذلك بسبب تواجد كابتن أحمد سامي كمدير فني، بعدما تحدث معي عن احتياجه لي، وهو ما جعلني أوافق فورًا لأنه مدرب كبير ومتمرس ويمتلك خبرات كبيرة ولديه شخصية قوية وقادر على التعامل نفسيًا بشكل رائع مع اللاعبين وعلى إعادة اكتشاف المواهب وتلميع النجوم لذلك قررت الخروج مجددًا من أجل المشاركة كأساسي، حلم الاحتراف يراودني وأتمنى أن أحققه من بوابة الاتحاد السكندري.

وواصل لاعب زعيم الثغر الحالي: إعلان نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع كابتن أحمد سامي يؤكد أن النادي يسير على الطريق الصحيح من أجل العودة كما كان، الفريق مثله مثل أي نادي في مصر يمر بفترات صعود وهبوط، لكنه قادر بتواجد ودعم جماهيره على العودة لسابق عهده كأحد الفرق المنافسة على الدوري وسط الكبار.

وأردف: تواجد جماهير مثل جماهير الاتحاد السكندري كان أيضًا من أسباب قبولي للعرض، لإنها نقطة داعمة للفريق وكلاعب بتظهر بشكل أفضل، وده بيفرق مع اللاعبين القادمين من أندية جماهيرية.

واختتم أحمد محمود: أتمنى تمثيل منتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن من بوابة نادي الاتحاد السكندري، وتواجدي في منتخبات الناشئين والشباب أضاف لي الكثير، والبرازيلي ميكالي مدرب كبير والكرة المصرية خسرت كثيرًا بعد رحيله.