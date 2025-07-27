نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الاتحاد: الزمالك الأنجح على مستوى الناشئين.. والجماهير ظلمت مصطفى شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد محمود لاعب الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري، إن الاحتراف أجبر الأندية على التعاقد مع لاعبين جاهزين وعدم الاعتماد على الناشئين، مشددًا: الزمالك هو الأنجح على مستوى قطاعات الناشئين خلال السنوات الأخيرة، حيث قام بتصعيد حسام عبد المجيد وأسامة فيصل وأحمد عيد وحسام أشرف وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآخرين، أما المنافس فلم يقم بتصعيد نفس العدد.

وتابع «محمود» في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري والمذاع على إذاعة أون سبورت إف إم: كل الأندية تحتاج للتدعيم، لكن القصة ليست بكثرة الصفقات، لكن جودة اللاعبين والروح والرجولة ونظام العمل، الموسم الماضي كل الناس رشحت الأهلي للتتويج بكأس السوبر الإفريقي، بعد التدعيمات القوية، لكن الزمالك هو من حصد اللقب بفضل القتال واللعب باسم النادي.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري الحالي: عودتي للزمالك من عدمها هي رؤية النادي، وأنا تحت أمر الزمالك في أي وقت، معنديش مشكلة ألعب للأهلي لو الزمالك مش عايزني، الدنيا دلوقتي بقت احتراف ولاعبي الزمالك بينتقلوا للأهلي والعكس، الأمور بقت أسهل كثيرًا.

وأكد لاعب الزمالك السابق: زعلت على رحيل زيزو من الزمالك إلى الأهلي، لأنه كان من اللاعبين المهمين في الفريق، ولإني بحبه جدًا على المستوى الشخصي وكان قريب مني، لكن هو شاف إن رحيله للأهلي خطوة أحسن له بعد نهاية عقده مع الزمالك وعدم تجديده، لكن الأمر مع إمام عاشور وبن شرقي مختلف تمامًا لإنهم مشيوا من الزمالك، بتمنى لزيزو التوفيق مع الأهلي، إحنا كلاعبين كلنا أصحاب، لكن من حق جماهير الزمالك تزعل منه.

واختتم أحمد محمود حديثه: جماهير الزمالك ظلمت مصطفى شلبي، هو واحد من أكثر اللاعبين المجتهدين داخل وخارج الملعب، والدليل إنه كان أساسي مع أي مدير فني سواء مصري أو أجنبي، مصطفى شلبي عنده إمكانيات كبيرة وهتشوفوه مع البنك الأهلي تحت قيادة كابتن طارق مصطفى بستايل مختلف.

