نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد محمود: رحيل جوميز "خسارة كبيرة" للزمالك.. وبيسيرو والرمادي مدربين كبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد محمود لاعب الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري، إن الموسم الماضي شهد مروري بحالة حزن شديدة نتيجة عدم حصولي على الفرصة الكاملة للمشاركة بشكل أساسي مع الزمالك، مؤكدًا رغم تألقي في مباراة إينيمبا النيجيري بالكونفدرالية وصناعتي لهدف، لكنني عدت بعدها للجلوس على دكة البدلاء بسبب رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وتابع «محمود»: حزنت لرحيل جوميز سريعًا لأنه منحني الفرصة للمشاركة كأساسي بسبب حبه لمشاركة اللاعبين صغار السن، مشددًا على أن رحيله كان سببًا في عودته لعدم المشاركة مجددًا بعد تألقه في مباراة الكونفدرالية، وأضاف: ومع قدوم بيسيرو عدت للمشاركة في الدوري وكأس عاصمة مصر لكن على فترات متباعدة.

وأكد لاعب الزمالك السابق: كثرة تغيير المدربين أثر على فرصي في المشاركة مع الزمالك بشكل كبير، النادي خسر كثيرًا برحيل جوميز، والبرتغالي وعد بمنحي فرصة في الوقت المناسب، مثلما فعل مع محمد شحاتة، مشددًا: جوميز تحدث معي إني لازم أهدى وأبطل تفكير ومستعجلش عشان التفكير لا يؤثر عليا سلبيًا، وفعلًا شاركت في مباراة الكونفدرالية وصنعت هدفًا وبعدها رحل.

وواصل لاعب الاتحاد السكندري الحالي: أزمات ومشاكل الزمالك مش جديدة علينا، إحنا متعودين نلعب في أجواء أصعب من كده، تغيير المدربين وعدم الاستقرار أمور صعبة جدًا بتأثر على الفريق واللاعبين والنظام بشكل عام، لإن كل مدرب عايز يفرض شغله ونظامه وياخد وقته، وبالتالي الأمور مكانتش أفضل حاجة، المدرب ده بيمشي والمدرب ده بييجي والأمور عمالة تتأزم أكتر.

وأضاف: الزمالك تعاقد مع بيسيرو وتاني يوم لعبت مع بتروجيت، اسم الزمالك كبير ولاعبو الزمالك كبار، هم من توجوا بكأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية وكانوا قريبين من الفوز بكأس السوبر المصري.

واختتم أحمد محمود حديثه لأحمد المصري ببرنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بيسيرو مدرب كبير ومحترف كان بيحب يدي فرص للشباب لكن مكنش فيه وقت للتجربة، وبالتالي الراجل كان مجبر يكمل مع القائمة الموجودة ومشاكل الزمالك هي من أعاقته عن الاستمرار، مضيفًا: أيمن الرمادي مدرب كبير واستفدنا منه جدًا، لكن شهر واحد لا يكفي.

