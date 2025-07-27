نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد محمود: المربع الذهبي هدف الاتحاد السكندري في الموسم الجديد.. وإمام عاشور في الزمالك "10 أضعاف" الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد محمود لاعب الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري، إن نظام بطولة الدوري الجديد صعب جدًا، بعد إقرار تأهل 7 أندية فقط لمرحلة البطل، مؤكدًا: المنافسة ستكون ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، والصراع سيحتدم بين بقية الفرق للتواجد ضمن السبعة الكبار، اسم الزمالك وتاريخه الكبير كفيلان بتواجد الفريق في المنافسة، الأهلي دعم صفوفه بصفقات قوية وكذلك بيراميدز، والزمالك قادر بلاعبيه على المنافسة في كل الأوقات.

أحمد محمود: المربع الذهبي هدف الاتحاد السكندري في الموسم الجديد

وتابع «محمود» في تصريحات هامة لأحمد المصري ببرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: هدفنا في الاتحاد السكندري التواجد ضمن فرق المربع الذهبي في الموسم الجديد، والتأهل للمنافسات القارية، والتتويج ببطولة من بطولتي كأس مصر أو كأس عاصمة مصر.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور ووسام أبو علي لاعبا الأهلي وحسام عبد المجيد لاعب الزمالك الثلاثي الأفضل في الموسم الماضي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز وعمر جابر لاعب الزمالك الأفضل في مركز الظهير الأيمن في مصر.

وواصل لاعب الاتحاد السكندري الحالي: كنت أتمنى استكمال إمام عاشور لمشواره مع الزمالك، هو لاعب كبير وما قدمه مع الزمالك 10 أضعاف ما يقدمه مع الأهلي،وأتمنى له التوفيق، متابعًا: نفسي احترف وألعب لمنتخب مصر، وأعود يومًا ما لنادي الزمالك.

وأردف: السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة جدًا، لكن جمهور المدرج مختلف عن جمهور السوشيال ميديا، وفي رأيي السوشيال ميديا ظلمت محمد هاني رغم إنه بيقدم مستويات كبيرة وهو رقم 1 في منتخب مصر في السنوات الأخيرة.

واختتم أحمد محمود حديثه بتوجيه رسالة هامة إلى جماهير الزمالك: أنتم الداعم الأول والاخير لنا، خليكم ورانا وورا الفريق، ومتبطلوش تدعمونا، مضيفًا: أتمنى تفضلوا تدعموني وتبقوا في ضهري وأنا بلعب في نادي الاتحاد السكندري.