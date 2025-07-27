أحمد محمود: تجربة الجونة عرفت الناس اسمي.. والزمالك شرف لأي لاعب في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد محمود لاعب الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري، أنه بدأ مسيرته مع فريق القلعة البيضاء بعمر 10 سنوات، بعدما اجتاز الاختبارات عن طريق كابتن عادل عبد المعطي، لينطلق مشواره في فرق الناشئين تحت قيادة الكباتن أحمد عبد الرؤوف وسامح إسماعيل ومحمد صبري.

أحمد محمود: تجربة الجونة عرفت الناس اسمي

وتابع «محمود» في تصريحات لبرنامج نجوم دوي نايل مع أحمد المصري والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، قررت خوض تجربة الجونة لأنني كنت أريد المشاركة بشكل مستمر كأساسي، وبعد الانتقال تحدث مع كابتن علاء عبد العال وقالي لي: اجتهد وقاتل على الفرصة من أجل اللعب والمشاركة أساسيًا حتى يمكنك العودة لناديك، مشددًا على أنه كان يمتلك نفس الطموح بالعودة للزمالك في نهاية مدة الإعارة.

وقال لاعب الاتحاد السكندري الجديد: كابتن علاء عبد العال له دور كبير ومهم في مسيرتي الكروية، في أول جلسة معاه قالي: أنت لاعب جامد وهتكون أحسن لاعب في مصر في مركزك، والكلام ده فرق معي نفسيًا خارج الملعب وفنيًا داخل الملعب، وحقيقي مفيش كلام يوفي الراجل ده حقه.

وواصل لاعب الزمالك السابق: بعد 8 ماتشات الناس بدأت تتحدث عني وإني لازم أرجع الزمالك في يناير، وبالفعل كان هناك محاولات للعودة لكنها لم تكلل بالنجاح بسبب رفض إدارة الجونة، وأنا احترمت القرار لإن النادي له فضل كبير عليا، والحمد لله بعد انتهاء مدة الإعارة رجعت الزمالك مرة أخرى.

وأضاف: كنت مبسوط بعودتي لنادي الزمالك مرة أخرى، أي لاعب في مصر له الشرف إنه يلعب باسمه ويلبس تيشيرت الزمالك، أول يوم في الزمالك بعد العودة كنت مبسوط جدًا، وخلال الموسم الماضي شاركت في 14 مباراة ما بين أساسي وبديل، وبالتالي فكرت أخوض تجربة تانية عشان المشاركة بشكل أساسي ومستمر.

واختتم أحمد محمود حديثه: ما دام أنا لاعب كويس وواثق في إمكانياتي هقدر أنافس أي لاعب ومش هخاف من أي أسماء سواء كبيرة أو صغيرة، الأفضل يلعب والمنافسة تصب في مصلحة الزمالك، حتى لو كان كابتن عمر جابر نفسه بإمكانياته وقدراته وخبراته، وبالمناسبة مكنش عندي مشكلة معاه، بالعكس هو كان بيدعمني وبيدعم كل اللاعبين الصغار والكبار بصفته كابتن للفريق.