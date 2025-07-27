نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الاتحاد: اتظلمت في الزمالك بعد عودتي.. والجونة سبب تألقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد محمود لاعب الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري، أن الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز فرق معنا كثيرًا كلاعبين، مكنش ينفع الموسم الماضي ينتهي دون تتويج الفريق ببطولة، مشددًا الأهلي الغريم التقليدي لم يفز سوى ببطولة واحدة أيضًا هي الدوري، وكان لازم نصالح الجماهير الغاضبة منا كلاعبين على مدار الموسم.

وتابع «محمود» في تصريحات هامة لأحمد المصري ببرنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تجربة العودة للزمالك أثرت على المستوى القوي الذي ظهرت به مع الجونة الموسم قبل الماضي، قبل عودتي كنت متأكدًا من أنني سأدخل في منافسة قوية مع عمر جابر ظهير أيمن الفريق وقائده، وكنت أرى أنني استحق الحصول على فرصًا أكبر بعدما عدت للفريق وأنا أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: جمهور الزمالك زعل مني بسبب المستوى الذي قدمته مع الفريق بعد جلوسي على الدكة لفترات طويلة، لكن لا بد أن تعرف الجماهير أن استمرارية المشاركة في المباريات تحافظ على المستوى وتساعد اللاعب على التألق وابتعاده عن المشاركة يساهم في البعد عن المستوى المطلوب.

وواصل لاعب الاتحاد السكندري الحالي: جمهور الزمالك كان يريد مني الكثير بعد المستويات التي قدمتها مع الجونة في الموسم قبل الماضي، خصوصًا في المواجهات أمام الأهلي، الجماهير في مصر لا تتابع سوى المباريات الجماهيرية وتبني أحكامها عليها وهذا غير صحيح، الجماهير طالبت بعودتي في يناير لكن إدارة الجونة رفضت، مشددًا: اتظلمت بعد العودة للزمالك وكنت أحق بالمشاركة أساسيًا في مباريات كثيرة، لكنني لم ألعب لأسباب لا أعرفها رغم أنني كنت أتدرب بقوة وأقوم بعمل كل ما يطلب مني.

وشدد: مركزي الأساسي منذ قطاعات الناشئين هو الظهير الأيمن، لكني لعبت في الجونة ظهير وجناح برؤية للكابتن علاء عبد العال، لكن في الزمالك لم يطلب مني أحد تغيير مركزي، متابعًا: الأندية الكبيرة تطلب تواجد ظهير قوي هجوميًا ودفاعيًا، ولعل عمر جابر في الزمالك وعلي معلول في الأهلي خير مثال، وأعتقد أنني أجيد في الناحيتين.

وأنهى أحمد محمود حديثه: مستني فرصتي في الزمالك وقادر على المنافسة مع عمر جابر وأتمنى أن أكون يومًا ما قائدًا من قادة الزمالك، مضيفًا: مشاركتي من عدمه مع أي فريق هو قرار المدير الفني، والجميع تحدث معي عن أحقيتي في اللعب لكن ضيق الوقت حال دون ذلك، وكابتن أيمن عبد العزيز وكابتن حازم إمام الصغير حاولوا دعمي والضغط من أجل مشاركتي مع الفريق.

