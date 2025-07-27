الرياض - كتبت رنا صلاح - تم الإعلان عن قرعة الدوري المصري منذ ساعات قليلة وهو الأمر الذي صادف ردود فعل متباينة من جانب الجمهور الذي ينتظر المنافسة المحلية بفارغ الصبر بالنظر لعدم وجود أي نشاط كروي في الفترة الحالية سوى المبارايات الودية والتي لا تسمن ولا تغنى من جوع حيث أن المنافسة الحقيقة هي التي يظهر اللاعبون خلالها كل ما لديهم من فنيات وقتالية من اجل المكسب وتحقيق الفوز بالمبارايات لذا فإن جمهور القطبين نظر أو ما نظر في جدول ترتيب مبارايات الدوري لموعد المباراة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك .

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الموسم الجديد بعد إعلان جدول المبارايات .. توقيت مثالي !!

جدير بالذكر أنه وبالنظر للجدول الخاص بالدوري المصري فقد تم وضع مباراة الديربي المحلي الأشهر بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المنافسة التي تضم في العام الحالي 21 فريق متنافس بعد إلغاء الهبوط حيث أن توقيت المباراة يعد مثاليا كون كل فريق سيصل في أتم الجاهزية الفنية والبدنية بعد خوض الكثير من المباريات

في ذات السياق يترقب الكثير من عشاق الفريقين المستوى الذي سيظهر به الفريق خلال الموسم الجديد لاسيما الجمهور الأبيض الذي يرغب في مفاجأة الخصوم بالمستوى القوي الذي سيدخل به للموسم الجديد تحت القيادة الفنية للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا الذي يأمل الكثيرين في أن يكون على قدر المسئولية الملقاة على كاهله .