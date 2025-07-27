الرياضة

بيراميدز يخوض مباراتين وديتين بالقاهرة

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بيراميدز يخوض مباراتين وديتين بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، إن الفريق سيخوض مباراتين وديتين بالقاهرة في ختام تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد ومباريات الدوري الممتاز.

أوضح زاهر أن بيراميدز سيعود إلى القاهرة قادما من اسطنبول بعد انتهاء معسكره الخارجي في تركيا مساء الثلاثاء، على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة والمعسكر التدريبي القوي.

أضاف المدير الرياضي أن الفريق سيستأنف تدريباته بعد الراحة، بداية من يوم الجمعة ١ أغسطس على فترتين قبل أن يواجه سيراميكا كليوباترا وديا يوم ٢ أغسطس، ثم يواجه أسوان في اليوم التالي ٣ أغسطس، على أن تقام المباراتين على استاد الدفاع الجوي.

يذكر أن قرعة الدوري الممتاز أوقعت فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم ٨ أغسطس المقبل.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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