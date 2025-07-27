نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن ودية قاسم باشا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن السبب وراء غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا التركي الودية في إطار معسكر الفريق الأوروبي المقام بمدينة "أزميت" في تركيا.

وكان بيراميدز حقق الفوز على قاسم باشا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على ملعب قاسم باشا في ثاني وديات بيراميدز في معسكر تركيا.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال التدريب الذي سبق المباراة باسطنبول وفضل الجهاز الفني منحه راحة من اللقاء الودي، على أن يجري آشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد مشاركته في التدريب الجماعي، حيث يؤدي تدريبات تأهيلية حاليا في الجيم تمهيدا للعودة سريعا.