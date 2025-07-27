إلياس الجلاصي يزور معسكر المصري في تونس ويقابل بحفاوة كبيرة من الجميع

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص إلياس الجلاصي لاعب النادي المصري السابق على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بمقر إقامتها في العاصمة التونسية تونس حيث يخوض الفريق معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت زيارة الجلاصي في إطار العلاقة الطيبة التي تجمعه بزملائه السابقين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي إلى جانب مسؤولي المهمات.

استقبل النجم التونسي بحفاوة بالغة من الجميع الذين حرصوا على الترحيب به والتعبير عن تقديرهم الكبير لفترته المميزة التي قضاها داخل صفوف الفريق البورسعيدي.

ويعد إلياس الجلاصي من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص المصري في المواسم الأخيرة حيث قدم مستويات فنية مميزة تركت أثرا إيجابيا لدى الجماهير البورسعيدية قبل أن يختتم رحلته مع الفريق ويعود إلى الدوري التونسي.

