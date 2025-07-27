نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يحسم صفقة لويس دياز مقابل 75 مليون يورو.. والكشف الطبي خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة قوية تعزز هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي ليفربول الإنجليزي بشأن التعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، وذلك ضمن سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ يحسم صفقة لويس دياز

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير والمتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الصفقة أُبرمت بشكل شبه رسمي، بعدما وافق ليفربول على العرض المقدم من النادي البافاري، والذي بلغت قيمته 75 مليون يورو، تشمل الحوافز والمكافآت.

الفحص الطبي خلال ساعات.. ودياز يوقع على عقد طويل الأمد

وأوضح رومانو أن إدارة ليفربول أعطت الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي للاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لإتمام إجراءات الانتقال الرسمي إلى صفوف بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يوقع لويس دياز على عقد لمدة 4 سنوات مع النادي الألماني، يمتد حتى صيف عام 2029، ليصبح بذلك واحدًا من أكبر صفقات الميركاتو الصيفي الحالي، وأحد الأسماء المرشحة بقوة للتألق في الدوري الألماني الموسم المقبل.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سياسة بايرن ميونخ لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب للآمال محليًا وأوروبيًا، حيث يسعى النادي البافاري إلى ضخ دماء جديدة في خط الهجوم، ويُعول كثيرًا على دياز، الذي قدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى ليفربول قادمًا من بورتو.

ويُعرف دياز بسرعته الكبيرة ومهاراته الفردية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يجعله إضافة قوية لتشكيلة الفريق بقيادة المدرب الجديد، الذي يسعى لإعادة بايرن إلى الواجهة القارية.