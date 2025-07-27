نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة الأهلي والزمالك.. ما هي عقوبة الانسحاب الجديدة في الدوري المصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، مساء اليوم الأحد، عن إصدار النسخة الجديدة من لائحة بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات موسم 2025-2026، وسط تعديلات واضحة شملت بنود العقوبات الخاصة بانسحاب الأندية من المباريات، في أعقاب الجدل الذي أثارته أزمة الانسحاب في الموسم الماضي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ما هي عقوبة الانسحاب الجديدة في الدوري المصري؟

من أبرز التعديلات التي أدخلتها الرابطة هذا الموسم، ما ورد في المادة رقم 24، التي تنص على أنه في حالة انسحاب أي فريق من مباراة واحدة فقط، مع استمراره في استكمال باقي مباريات الموسم، فإنه يُعاقب بهزيمة اعتباريّة بنتيجة (3-0)، إضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده، فضلًا عن توقيع غرامات مالية وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للرابطة.

المادة 62.. سريان النظام الأساسي للرابطة

أما بالنسبة للمادة 62، والتي أثارت الكثير من الجدل في الموسم السابق، فقد أعيد التأكيد هذا الموسم على أن كل ما يتعارض مع النظام الأساسي للرابطة يُعد ملغيًا وغير قابل للتطبيق، وذلك بدءًا من تاريخ انطلاق الموسم الجديد فقط، مع الإبقاء على نص المادة كما هو دون تعديل.

المادة 63.. تعزيز سلطة الرابطة

وفي المادة 63، تم إدراج بند إضافي جديد دون حذف النص الأصلي، يوضح أن الرابطة تحتفظ بكامل الحق في إصدار قرارات نهائية غير قابلة للطعن أو المراجعة، بما يمنحها سلطة تنظيمية أوسع ويعزز من هيبتها في إدارة المسابقة، بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدوريات الكبرى.

الانسحاب الكامل = خصم 6 نقاط واستبعاد من المسابقة

في سابقة هي الأولى من نوعها، شددت اللائحة الجديدة على أن الانسحاب غير القهري من إحدى المباريات يؤدي إلى خصم مباشر لـ6 نقاط من رصيد الفريق، بالإضافة إلى استبعاده من استكمال باقي مباريات الموسم، وهي خطوة وصفتها مصادر داخل الرابطة بأنها تهدف إلى "فرض الانضباط وحماية عدالة المنافسة".