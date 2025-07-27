نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يتعاقد مع الصفقة العاشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري أدم رجم. وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة. أدم رجم من العناصر المميزة في مركز خط الوسط ولعب لعدة أندية أبرزها شباب قسنطينة وشبيبة القبائل الجزائري. ويُعد الصفقة العاشرة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.