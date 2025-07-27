الرياض - كتبت رنا صلاح - نتابع معكم اليوم مباراة المصري والترجي التونسي الودية والتقام ضمن المعسكر الخاص به بتونس، حيث يدخل نادي المصري البورسعيدي في مباراة صعبة لمواجهة نادي الترجي التونسي، وذلك ضمن المباريات التحضيرية للفريقين قبل بداية الموسم الجديد من الدوري، ويعد هذا اللقاء لفريق المصري هو المباراة الثالثة من المعسكر المغلق المتواجد في مدينة سوسة التونسية

اتفرج علي"Al-Masry vs. Esperance" .. مباراة المصري والترجي التونسي الودية و القنوات الناقلة

وستنطلق المباراة اليوم الاحد الموافق 27 يوليو 2025 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، ويكون موعدها في مصر وليبيا ولبنان والسودان عند السادسة والنصف، أما بتوقيت العراق وسوريا والسعودية فتبدأ الساعة السابعة والنصف، بينما تتزامن مع الرابعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، ويرغب محبو الفريقين بمتابعة اللقاء أملًا في اكتشاف ملامح تشكيل كل فريق ومدى انسجام الصفقات الجديدة.

القنوات الناقلة مباراة المصري والترجي التونسي الودية

سيتمكن عشاق القلعة البورسعيدية وعشاق نادي الترجي من متابعة المباراة عبر واحدة من الطرق الحديثة المفضلة لهذه المناسبات، حيث ستبث المباراة مباشرة على قناة الترجي الرسمية من خلال منصة يوتيوب، ما يتيح للجماهير مشاهدة اللقاء أينما كانوا وبجودة عالية، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل متابعة القنوات الناقلة مباراة الترجي والمصري البورسعيدي دون الحاجة لاشتراك أو أجهزة تقليدية مع إمكانية التفاعل لحظة بلحظة عبر وسائل التواصل، وتمنح منصة اليوتيوب ميزة إعادة لقطات المباراة بسهولة لمن فاته أي جزء منه

تشكيل المصري البورسعيدي ضد الترجي اليوم

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف، وعمر الساعي، عبدالرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين

الهجوم: صلاح محسن

استعدادات المصري البورسعيدي

المباراة تأتي كتتويج لمعسكر المصري البورسعيدي المقام في تونس بهدف الإعداد القوي للموسم الجديد، حيث يعوّل المدرب على اختبارات ودية قوية بينها مواجهة مع الصفاقسي التي انتهت بالتعادل وخسارة أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف، ويبحث المصري من خلال المباراة عن نتيجة إيجابية ترفع الحالة المعنوية للاعبين وتزيد الثقة بالعناصر الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي، من جهة أخرى يواصل الترجي تدريباته المكثفة مستخدمًا ملعب الحديقة ب كمنصة لقياس جاهزية تشكيلته ومنح الفرص للاعبين الجدد لإظهار إمكانياتهم،