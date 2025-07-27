الرياض - كتبت رنا صلاح - أُقيمت عصر اليوم الأحد مراسم قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025/2026، وذلك بحضور ممثلي رابطة الأندية المصرية المحترفة ومندوبي الأندية الـ21 المشاركة في البطولة هذا الموسم، في خطوة تمثل انطلاقة استثنائية بمشاركة عدد أكبر من المعتاد بعد تعديلات في نظام البطولة.

قرعة الدوري المصري 2026.. جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري المصري 2025-2026

يأتي انطلاق الموسم الجديد بمشاركة 21 فريقًا بدلًا من 18 كما جرت العادة، وذلك بعد إلغاء الهبوط بنهاية الموسم الماضي 2024/2025، إلى جانب صعود ثلاث فرق هي:

وادي دجلة

المقاولون العرب

كهرباء الإسماعيلية

وهو ما يجعل النسخة المقبلة أكثر تنافسية وتنوعًا في المواجهات.

[مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري 2025/2026]

مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري 2025/2026

نظام جديد للدوري المصري 2025/2026

تشهد النسخة الجديدة من الدوري نظامًا مبتكرًا يقام على مرحلتين:

المرحلة الأولى (الدور الأول): تقام من 20 جولة، يخوض فيها كل فريق 20 مباراة، على أن يحصل فريق واحد على راحة في كل جولة نظرًا لعدد الفرق الفردي.

المرحلة الثانية: تقسم الفرق بعد نهاية الدور الأول إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تضم أول 7 فرق، يتنافسون على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا.

مجموعة الهبوط: تضم 14 فريقًا يتصارعون للبقاء في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يهبط 4 فرق في نهاية الموسم، مقابل صعود 3 فرق من دوري الدرجة الثانية، ليعود عدد الفرق إلى 20 فريقًا في موسم 2026/2027.

مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري 2025/2026

جاء جدول النادي الأهلي في الدور الأول من الموسم الجديد كالتالي:

الجولة 1: مودرن سبورت – ستاد القاهرة

الجولة 2: فاركو – ستاد القاهرة

الجولة 3: راحة

الجولة 4: غزل المحلة – ستاد غزل المحلة

الجولة 5: بيراميدز – ستاد القاهرة

الجولة 6: إنبي – ستاد المقاولون العرب

الجولة 7: سيراميكا كليوباترا – ستاد القاهرة

الجولة 8: حرس الحدود – ستاد برج العرب

الجولة 9: الزمالك – ستاد القاهرة

الجولة 10: كهرباء الإسماعيلية – ستاد السويس الجديد

الجولة 11: الاتحاد السكندري – ستاد القاهرة

الجولة 12: بتروجيت – ستاد الكلية الحربية

الجولة 13: المصري – ستاد برج العرب

الجولة 14: الإسماعيلي – ستاد برج العرب

الجولة 15: طلائع الجيش – ستاد الكلية الحربية

الجولة 16: وادي دجلة – ستاد القاهرة

الجولة 17: البنك الأهلي – ستاد القاهرة

الجولة 18: الجونة – ستاد القاهرة

الجولة 19: سموحة – ستاد برج العرب

الجولة 20: زد – ستاد القاهرة

الجولة 21: المقاولون العرب – ستاد المقاولون العرب

من المنتظر أن ينطلق الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026 وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل النظام الجديد الذي يعِد بموسم استثنائي مليء بالتنافس والإثارة حتى صافرة النهاية.