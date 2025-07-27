الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك الكثير من الأحداث السريعة المتلاحقة التي حدثت في الايام القليلة الماضية على مستوى الانتقالات الصيفية داخل النادي الأهلي والتي أربكت معها الحسابات بشكل كبير وجعلت إدارة النادي تعيد ترتيب الأولويات الخاصة بها في السوق الحالي والتي من أبرزها رحيل مهاجم الفريق الهداف وسام ابو على عن النادي الأهلي لخوض تجربة الاحتراف في الدوري الأمريكي وذلك بناء على رغبة اللاعب نفسه والتي صدمت الإدارة والجمهور أيضا .

شوبير يوضح بديل وسام ابو علي في الأهلي والحسم في يد المدرب !!

جدير بالذكر أن هناك الكثير من الاسماء التي تم طرحها في الساعات القليلة الماضية على طاولة اجتماعات النادي الأهلي والتي من بينها بل وابرزها أحمد حسن كوكا المحترف المصري والذي نال إعجاب محمد يوسف المدير الرياضي لفريق الأهلي الذي يرحب كثيرا بفكرة التعاقد مع اللاعب الذي طالما أوضح أنه من ابناء النادي الأهلي وأنه من المنتمين للكيان الأحمر كما أن الخبرات التي أكتسبها في الدوريات الأوربية من الممكن أن يتم الاستفادة منها بشكل كبير .

في ذات السياق فقد تم عرض اسم اللاعب على المدير الفني للفريق ريبيرو والذي تحفظ بشكل كبير على الصفقة موضحا أنه يطلب تأجيل حسم قراره في الصفقة في الفترة الحالية فلدى الفريق بالفعل مهاجمين هما محمد شريف صفقة الأهلي الجديدة وكذلك نيتس جراديشار المهاجم السلوفيني القوي الذي ينتظر فرصة للتعبير عن قدراته بعد رحيل وسام ابو علي.