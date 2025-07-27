الحارس البرازيلي بيري إلى ليدز قادما من ليون

لندن ـ أ.ف.ب: انضم حارس المرمى البرازيلي لوكاس بيري إلى ليدز يونايتد العائد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز مقابل 16 مليون يورو لمدة أربع سنوات حتى عام 2029 قادما من ليون، وفقا لما أعلن النادي الفرنسي .وشدد ليون في بيانه انه اضافة إلى هذا المبلغ، من الممكن أن يحصل على مليوني يورو كمكافآت، ونسبة 10 في المئة من أرباح انتقال محتمل. استحوذ النادي الفرنسي على كامل الحقوق المالية لبيري مقابل 6.5 ملايين يورو، منها 3.25 ملايين عند شرائه من بوتافوغو في يناير 2024. قال بيري (27 عاما) في رسالة وداعية لجماهير ليون «أود أن أشكركم على كل اللحظات التي عشتها في هذه المدينة الرائعة وهذا النادي! شكرا لكم على إتاحة الفرصة لي لاكتشاف ثقافة جديدة، ولغة جديدة، وأشخاص رائعين سأعتز بصداقتهم لبقية حياتي!».وأضاف البرازيلي الذي يعرف الدوري الانكليزي كون سبق له ان دافع لستة أشهر عن قميص كريستال بالاس خلال موسم 2019-2020 «سأتابع وأشجع الفريق دائما في كل نجاحاته! شكرا جزيلا لكم من أعماق قلبي على كل شيء!».شارك الحارس البرازيلي في 49 مباراة، منها 33 مباراة في الدوري و11 مباراة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» مع ليون، بما في ذلك المباراة النهائية لكأس فرنسا التي خسرها أمام باريس سان جرمان 1-2 في مايو 2024.