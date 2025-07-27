بطولة الدراج ريس تشعل حماس ملتقى أجواء الأشخرة

الاشخرة ـ من جمعة الساعدي:

في تظاهرة رياضية وسياحية جمعت بين السرعة والإثارة والحماس وروح التنافس اختتمت بطولة «الدراج ريس» ضمن فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة 2025 والتي استمرّت لمدة يومين بمتابعة جماهيرية كثيف وتفاعل شبابي كبير، عكس نجاح محافظة جنوب الشرقية في تنظيم أحداث نوعية تستقطب مختلف فئات المجتمع وجاءت البطولة التي احتضنتها ساحة العروض جنوب حديقة الأشخرة العامة لتشكل محطة بارزة ضمن أجندة الملتقى، حيث شارك فيها عدد من المتسابقين المحترفين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، تنافسوا في فئات «الوكالة»، و«المخفف»، و«المفتوح» في أجواء احترافية وتنظيم عالٍ. أسفرت نتائج اليوم الأول عن تفوق عماني من خلال فوز يوسف الحجري بالمركز الأول في فئة «الوكالة 6» بزمن بلغ 5.631 ثانية، بينما حقق نزار البلوشي المركز الأول في «الوكالة 8» بزمن 5.737 ثانية، وتميّز محسن البحراني في فئة «المخفف 8» بزمن 4.640 ثانية. وشهدت منافسات اليوم الثاني تألقًا لافتًا للمتسابق محسن البحراني الذي حصد المركز الأول والثاني في فئة «6 مخفض» بزمن 4.762 و4.865 ثانية على التوالي، في حين جاء المتسابق محمد رضا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المركز الثالث بزمن 5.079 ثانية وفي فئة «المفتوح» حقق محسن البحراني المركز الأول بزمن 3.751 ثانية، فيما حل السعودي وليد الدغيشم ثانيًا بزمن 3.932 ثانية، ليعود محسن البحراني ويُتوّج بالمركز الثالث أيضًا بزمن 3.949 ثانية. وفي ختام منافسات السباق قام سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وسعادة ناصر بن عبدالله السنيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية جعلان بني بوعلي بتكريم الأبطال والداعمين لهذا السباق واللجان المنظمه وقد عبر سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي راعي الختام عن فخره بما حققته البطولة من نجاح تنظيمي وجماهيري، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في مجال السياحة المجتمعية والتنشيط الشبابي.