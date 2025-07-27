محمد يوسف: معسكر تونس حقق أهدافه.. والأهلي جاهز لانطلاق الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم استفاد بشدة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس، وشهد تنفيذ اللاعبين لبرنامج متكامل من الناحية البدنية والفنية وخوض مباراتين وديتين قبل العودة إلى القاهرة.

يوسف: معسكر تونس حقق أهدافه.. وجاهزون لانطلاق الموسم الجديد

وأوضح أن المعسكر حقق أهدافه بالكامل، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة لإعداد اللاعبين بالشكل المناسب وسط أجواء شهدت حالة من التركيز الشديد والحماس، في ضوء التحديات العديدة التي تنتظر الفريق.

وأشار المدير الرياضي إلى أن اللاعبين كانوا في قمة الالتزام والتركيز، وكان هناك حرص كبير على الاستفادة من فترة المعسكر للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.

وشدد على أن الفريق سوف يواصل الاستعداد دون راحة وبكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، وأن العمل مستمر من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على كل البطولات.