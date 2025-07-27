نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موعد مواجهتي مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي صدر مساء اليوم الأحد، تلقيه خطابًا معتمدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتضمن المواعيد النهائية لمواجهتي منتخب مصر الأول ضد منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو، وذلك في إطار منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مواجهتي مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو

وبحسب الخطاب الرسمي، يخوض منتخب الفراعنة لقاءه الأول أمام نظيره الإثيوبي يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة السابعة، على أن يرحل بعدها بأربعة أيام إلى العاصمة البوركينية واجادوجو لمواجهة بوركينا فاسو يوم الإثنين 9 سبتمبر، ضمن الجولة الثامنة.

منتخب مصر يواصل صدارة مجموعته بثبات

يدخل المنتخب المصري هاتين المواجهتين وهو في موقع مريح على قمة المجموعة الأولى من التصفيات، بعدما جمع 16 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب مطارديه، منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

أما المنتخب الإثيوبي، فيحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، في حين تضم المجموعة أيضًا منتخبات: غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.