نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يحدد موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني مع إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر.

ويتصدر منتخب مصر، المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال برصيد 16 نقطة.