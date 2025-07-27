نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يحسم صفقة نجم تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النصر السعودي اتفاقه مع تشيلسي الإنجليزي على ضم البرتغالي جواو فيليكس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر السعودي يقترب من ضم جواو فيليكس

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن النصر حسم صفقة انتقال جواو فيليكس قادمًا من البلوز، وتم السماح للاعب بالسفر لإجراء الفحص الطبي والانضمام إلى النادي السعودي.

وأضافت التقارير، أن النادي السعودي أتم اتفاقه مع تشيلسي على التعاقد مع اللاعب البرتغالي، قيمة الصفقة الأولية 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت، وشرط جزائي كبير لتغطية قيمة الصفقة التي حددها تشيلسي والبالغة 50 مليون يورو مستقبلًا.

وكان جواو فيليكس قريبًا من الانضمام إلى بنفيكا البرتغالي خلال الأيام الماضية، ولكن الصفقة تعثرت، بسبب المغالاة المالية من جانب فريق تشيلسي.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب البرتغالي للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى العالمي.

وانتقل جواو فيليكس إلى البلوز قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في صيف 2024 بمقابل 50 مليون يورو.

وخرج اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا في يناير الماضي إلى صفوف ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة بمقابل 5.5 مليون يورو.

وخاض جواو فيليكس مع الروسونيري 21 مباراة بكافة المسابقات، سجل 3 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

