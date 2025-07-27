البرامج الصيفية الرياضية تحتضن الناشئة وتساهم فـي رفع الوعي المجتمعي

تقام فـي 11 مركزا تدريبيا

تتواصل فعاليات البرامج الصيفية الرياضية لعام 2025 بمحافظة مسقط، بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلةً في المديريّة العامّة للأنشطة الرياضيّة، وقد بدأت منذ 30 يونيو وتستمر حتى 30 أغسطس القادم.

تهدف الفعاليات إلى نشر مفهوم الممارسات الرياضية ورفع الوعي المجتمعيّ بها، وتساهم في استغلال أوقات الفراغ لدى المشاركين - من طلبة المدارس - واكسابهم المعارف الرياضية المختلفة. إضافةً إلى إتاحة الفرصة لممارسة مختلف الأنشطة والألعـاب الرياضيّة والتعرف إلى قواعد ممارستها؛ مما يساهم في اعداد جيل ملم بالمعارف الرياضية لمختلف الألعاب.

وقالت أحلام الخميسية - مشرفةُ نشاطٍ رياضيّ : جاءت البرامج الصيفية الرياضيّة بحزمةٍ من الفعاليات والأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، حيث شمل البرنامج 11 مركزًا تدريبيًّا في مختلف الألعاب الرياضيّة. ففي لعبة كرة القدم خُصّصَ مركز للبراعم وآخر للناشئين، أما السباحة فقد شملت ثلاثة مراكز للبراعم والناشئين والفتيات، ومركزًا لفنون الدفاع عن النفس، الجمباز، (أكوا ايروبيك «تمارين علاجية»)، تيك يول للذكور، تنس الطاولة، وكرة الريشة الطائرة، يتضمّن البرنامج الأيام الرياضية المفتوحة وهي أنشـطة وفعاليـات رياضيّـة مفتوحـة تُنفّـــذ فـــي أماكن مختلفة، حيث تُتاح المشاركة لجميـع أفــراد المجتمع. كذلك هناك برامج توعوية تثقيفية، وهي مبادرات وحلقات عمل تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النشاط البدني وعلاقته بالصحة النفسـية، العقليـة، والجسـدية للفـرد. إضافـة إلى أهمية التغذية الصحيـة والسـليمة، حيث يُستعان بمجموعة من الاختصاصييـن في مجـال الصحة؛ لتقديـم هـذه البرامج إلـى المجتمـع بطريقة تغطّي جوانـب الصحة البدنيـة، العقلية، والنفسية».

ومن جانب آخر، تحدّث المدرب عمر بن سالم الهنائي: «يُعتبر البرنامج الصيفي الرياضي وسيلةً فعّالة؛ لاستثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب والشباب خلال فترة الإجازة الصيفية، من أبرز فوائده: تعزيز النشاط البدني واللياقة والصحة، تقوية الانضباط الذاتي والالتزام بالمواعيد، غرس روح التعاون والعمل الجماعي، بناء علاقات اجتماعية إيجابية بين المشاركين، وإبعاد الشباب عن السلوكيات السلبية الناتجة عن الفراغ أو الاستخدام المفرط للأجهزة».