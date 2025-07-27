توماس مولر فـي مفاوضات متقدمة مع فانكوفر وايتكابس

ميونخ ـ د. ب. أ: أفادت تقارير إعلامية، امس الأحد بأن النجم الألماني المخضرم توماس مولر ربما ينتقل لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، للانضمام إلى فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، وليس لوس إنجليس إف سي الأمريكي، كما كان متوقعا. وذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية، نقلا عن تقرير للصحفي الرياضي البريطاني بن جاكوبس، أن المفاوضات بين نجم بايرن ميونخ الألماني السابق والفريق الكندي وصلت إلى مراحلها النهائية. وكانت بيلد قد كشفت سابقا أن لوس أنجليس أبدى اهتماما بالتعاقد مع مولر 35 عاما الذي أنهى مسيرته مع بايرن ميونخ بعد 25 عاما أمضاها داخل جدران النادي البافاري، لكن الصحيفة أوضحت أن لوس أنجليس أصبح خارج السباق الآن. ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الناديين أو مولر حتى الآن، بشأن صحة تلك الأنباء.وألمح مولر إلى انتقاله إلى الولايات المتحدة في فيديو مستوحى من رعاة البقر، يظهر فيه وهو يمتطي حصانا فيما يبدو أنه سهل مفتوح، على أنغام موسيقى الغرب الأمريكي.

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