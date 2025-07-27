نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات المصري في الدوري الممتاز 2025-26.. البداية أمام الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُجريت عصر اليوم الأحد بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم " دوري النيل " للموسم الكروي 2026/2025 ، هذا وقد أسفرت القرعة عن الجدول التالي لفريق المصري:

الجولة الأولى: المصري & الاتحاد السكندري.

الجولة الثانية: طلائع الجيش & المصري

الجولة الثالثة: المصري & بيراميدز

الجولة الرابعة: حرس الحدود & المصري

الجولة الخامسة: المصري & كهرباء الإسماعيلية

الجولة السادسة: الزمالك & المصري

الجولة السابعة: المصري & غزل المحلة

الجولة الثامنة: فاركو & المصري



الجولة التاسعة: المصري & بتروجيت

الجولة العاشرة: البنك الأهلي & المصري

الجولة الحادية عشر: المصري & سموحة

- لا توجد مواجهات في الجولة الثانية عشر

جدول النسور الخضراء جاهز 🦅💚

مواجهات فريقنا في الدور الأول من دوري نايل 2025/2026

- لا توجد مواجهات في الجولة 12#Almasrysc | #شجع_النسور pic.twitter.com/fZ5rGVOCFb — Al-Masry SC (@AlMasrySC) July 27, 2025

— Al-Masry SC (@AlMasrySC)

الجولة الثالثة عشر: الأهلي & المصري

الجولة الرابعة عشر: المصري & وادي دجلة

الجولة الخامسة عشر: الجونة & المصري

الجولة السادسة عشر: المصري & سيراميكا كليوباترا

الجولة السابعة عشر: زد اف سي & المصري

الجولة الثامنة عشر: المقاولون العرب & المصري

الجولة التاسعة عشر: المصري & مودرن سبورت

الجولة العشرون : انبي & المصري

الجولة الحادية والعشرون : المصري & الاسماعيلي.

هذا وسوف تحدد لجنة المسابقات لاحقًا مواعيد مباريات بطولة الدوري في ضوء الارتباطات الدولية لمنتخب مصر والأندية المشاركة في البطولات القارية.

