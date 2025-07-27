الرياضة

جدول مباريات المصري في الدوري الممتاز 2025-26.. البداية أمام الاتحاد

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جدول مباريات المصري في الدوري الممتاز 2025-26.. البداية أمام الاتحاد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات المصري في الدوري الممتاز 2025-26.. البداية أمام الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُجريت  عصر اليوم الأحد بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم " دوري النيل "  للموسم الكروي 2026/2025  ، هذا وقد أسفرت القرعة عن الجدول التالي لفريق المصري:

الجولة الأولى: المصري & الاتحاد السكندري.
الجولة الثانية: طلائع الجيش & المصري 
الجولة الثالثة:  المصري & بيراميدز 
الجولة الرابعة: حرس الحدود  & المصري 
الجولة الخامسة:  المصري & كهرباء الإسماعيلية 
الجولة السادسة: الزمالك & المصري 
الجولة السابعة: المصري & غزل المحلة 
الجولة الثامنة: فاركو & المصري 


الجولة التاسعة: المصري & بتروجيت 
الجولة العاشرة: البنك  & المصري 
الجولة الحادية عشر: المصري & سموحة 
- لا توجد مواجهات في الجولة الثانية عشر

— Al-Masry SC (@AlMasrySC)

الجولة الثالثة عشر: الأهلي & المصري 
الجولة الرابعة عشر:  المصري & وادي دجلة 
الجولة الخامسة عشر: الجونة & المصري 
الجولة السادسة عشر: المصري & سيراميكا كليوباترا 
الجولة السابعة عشر: زد اف سي  & المصري
الجولة الثامنة عشر: المقاولون العرب  & المصري 
الجولة التاسعة عشر: المصري & مودرن سبورت 
الجولة العشرون  : انبي  & المصري
الجولة الحادية والعشرون  :  المصري & الاسماعيلي.

هذا وسوف تحدد لجنة المسابقات لاحقًا مواعيد مباريات بطولة الدوري في ضوء الارتباطات الدولية لمنتخب مصر والأندية المشاركة في البطولات القارية.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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