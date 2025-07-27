نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات المصري في الدوري الممتاز 2025-26.. البداية أمام الاتحاد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أُجريت عصر اليوم الأحد بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم " دوري النيل " للموسم الكروي 2026/2025 ، هذا وقد أسفرت القرعة عن الجدول التالي لفريق المصري:
الجولة الأولى: المصري & الاتحاد السكندري.
الجولة الثانية: طلائع الجيش & المصري
الجولة الثالثة: المصري & بيراميدز
الجولة الرابعة: حرس الحدود & المصري
الجولة الخامسة: المصري & كهرباء الإسماعيلية
الجولة السادسة: الزمالك & المصري
الجولة السابعة: المصري & غزل المحلة
الجولة الثامنة: فاركو & المصري
— Al-Masry SC (@AlMasrySC)
الجولة التاسعة: المصري & بتروجيت
الجولة العاشرة: البنك الأهلي & المصري
الجولة الحادية عشر: المصري & سموحة
- لا توجد مواجهات في الجولة الثانية عشر
جدول النسور الخضراء جاهز 🦅💚— Al-Masry SC (@AlMasrySC) July 27, 2025
مواجهات فريقنا في الدور الأول من دوري نايل 2025/2026
- لا توجد مواجهات في الجولة 12#Almasrysc | #شجع_النسور pic.twitter.com/fZ5rGVOCFb
الجولة الثالثة عشر: الأهلي & المصري
الجولة الرابعة عشر: المصري & وادي دجلة
الجولة الخامسة عشر: الجونة & المصري
الجولة السادسة عشر: المصري & سيراميكا كليوباترا
الجولة السابعة عشر: زد اف سي & المصري
الجولة الثامنة عشر: المقاولون العرب & المصري
الجولة التاسعة عشر: المصري & مودرن سبورت
الجولة العشرون : انبي & المصري
الجولة الحادية والعشرون : المصري & الاسماعيلي.
هذا وسوف تحدد لجنة المسابقات لاحقًا مواعيد مباريات بطولة الدوري في ضوء الارتباطات الدولية لمنتخب مصر والأندية المشاركة في البطولات القارية.