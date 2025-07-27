نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث مواعيد نارية في الدوري المصري 2025-2026.. هل تُغيّر موازين الصراع على اللقب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انطلاق الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 في الثامن من أغسطس المقبل، تتجه أنظار الجماهير والمتابعين نحو أهم المباريات التي قد تحدد ملامح المنافسة على اللقب هذا الموسم.

عقب إجراء قرعة الدوري رسميًا، برزت ثلاث مواجهات تعتبر الأبرز والأكثر تأثيرًا في المشهد الكروي، نظرًا لما تحمله من ثقل تاريخي ونتائج قد ترسم طريق المنافسة بين الفرق الكبرى.

قمة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة

المواجهة الأولى والأكثر ترقبًا هي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقررة في الجولة التاسعة من البطولة، هذه المواجهة التقليدية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتشويق، إذ تسعى الفرقان إلى فرض سيطرتهما مبكرًا على جدول الترتيب.

الأهلي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد الذين يسعون لإعادة بريق الفريق، بينما يطمح الزمالك للثأر من النتائج الأخيرة واستعادة هيبته التاريخية، هذه المباراة لن تكون فقط صراعًا على النقاط، بل صراعًا نفسيًا قد يؤثر على مسار الموسم.

الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة

أما المواجهة الثانية، فتجمع بين الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة، وتعتبر هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين في بداية الموسم.

بيراميدز الذي أثبت خلال المواسم الماضية أنه خصم قوي يطمح دائمًا للمنافسة على القمة، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله في المنافسة.

‏

‏من جانب آخر، الأهلي الذي يريد الحفاظ على اللقب، ويدرك أن هذه المباراة حاسمة للحفاظ على زخم الانتصارات المبكرة.

الزمالك وبيراميدز في الجولة العشرين

ثالثًا، يترقب الجميع لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة العشرين، وهي مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد مراكز الصدارة.

الفريقان يسعيان بقوة لتحقيق الفوز لتعزيز مواقعهما في المنافسة، لا سيما في مرحلة الحسم من الموسم، هذه المباراة تحمل طابعًا تكتيكيًا قويًا، مع احتمالات عالية لأن تشهد تنافسًا محتدمًا على كل كرة.

تأتي هذه المباريات في ظل موسم يتوقع أن يكون مليئًا بالمفاجآت والتحديات، خاصة مع دخول لاعبين جدد وتغيرات فنية في بعض الفرق، بالإضافة إلى ذلك، تعود الجماهير إلى المدرجات بحضور كامل، ما يضيف بعدًا نفسيًا إضافيًا للاعبين ويزيد من حدة المنافسة.

في النهاية، إن هذه الثلاث مواجهات لن تكون فقط مباريات كرة قدم عادية، بل هي مفاتيح قد تفتح أبواب النجاح أو تُغلقها في وجه الفرق المتنافسة على لقب الدوري المصري موسم 2025-2026.