نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. آرسنال يهزم نيوكاسل يونايتد بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق آرسنال فوزًا مثيرًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما على الملعب الوطني فى سنغافورة، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2025-26.

نتيجة مواجهة آرسنال ونيوكاسل يونايتد

تمكن نيوكاسل من تسجيل الهدف الأول مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السادسة من زمن المباراة عن طريق السويدي أنتوني إيلانجا.

ثم عادل الإسباني ميكيل ميرينو النتيجة لصالح آرسنال في الدقيقة 33، من تمريرة كاي هافيرتز.

وفي الدقيقة 35، سجل الأيرلندي اليكس ميرفي مدافع نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني لصالح آرسنال بالخطأ في مرماه.

وسجل الإنجليزي جاكوب ميرفي هدف التعادل لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 58 من زمن المباراة، من صناعة لويس مايلي.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 84، سجل النرويجي مارتن أوديجارد الهدف الثالث وهدف الفوز لصالح الجانرز من ركلة جزاء.