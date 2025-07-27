نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، عن جدول مباريات بيراميدز في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وذلك عقب سحب قرعة المسابقة.

حيث جاء كالتالي:

الجولة الأولى.. وادى دجلة.. ملعب السلام

الجولة الثانية.. بيراميدز.. ملعب الدفاع الجوي

الجولة الثالثة.. المصري.. ملعب برج العرب

الجولة الرابعة.. مودرن سبورت.. الدفاع الجوي

الجولة الخامسة.. الأهلى.. القاهرة

الجولة السادسة.. بيراميدز باى.

الجولة السابعة.. زد ملعب.. الدفاع الجوي

الجولة الثامنة.. كهرباء الإسماعيلية.. الإسماعيلية

الجولة التاسعة.. طلائع الجيش.. الدفاع الجوي

الجولة العاشرة.. بتروجت.. بترو سبورت

الجولة الحادية عشرة.. فاركو.. الدفاع الجوي

الجولة الثانية عشرة.. إنبي.. بترو سبورت

الجولة الثالثة عشرة.. الاتحاد السكندري.. الدفاع الجوي

الجولة الرابعة عشرة.. المقاولون العرب.. الدفاع الجوي

الجولة الخامسة عشر..البنك الأهلي.. القاهرة

الجولة السادسة عشرة.. الجونة.. الدفاع الجوي

الجولة الثامنة عشرة..سموحة.. برج العرب

الجولة التاسعة عشرة..غزل المحلة.. ملعب غزل المحلة..

الجولة العشرون.. الزمالك.. الدفاع الجوي

الجولة الحادية والعشرون.. حرس الحدود.. ملعب المكس.

