ختام مهرجان عمان للتزلج المظلي بولاية صور

بمشاركة أكثر من 90 رياضيًا
اختُتمت بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية فعاليات مهرجان عُمان للتزلج المظلي 2025، الذي استمر لعشرة أيام من المنافسات والأنشطة المجتمعية، بمشاركة أكثر من 90 رياضيًا من مختلف دول العالم. رعى حفل الختام سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية. وأُقيم المهرجان بتنظيم من مجموعة عُمران، وبالتعاون مع عُمان للإبحار وVisit Oman ومركز مغامرات عُمان، في إطار الجهود الرامية إلى دعم سياحة المغامرات وتعزيز حضور سلطنة عُمان على خارطة الفعاليات الرياضية والسياحية العالمية. وشهد المهرجان تنظيم عدد من السباقات الدولية، أبرزها سباق عُمان داون ويندر، الذي امتد على أربع مراحل من بر الحكمان إلى جزيرة مصيرة، ثم إلى رأس الرويس، والبحيرات الوردية، فالأشخرة، وانتهاءً برأس الحد مرورًا برأس الجنز، كما تضمّن سباق “كايت كورس” على شواطئ بر الحكمان، و ”كوستال رايس” بجزيرة مصيرة، و ”السلالوم” في رأس الحد. وفي ختام الفعاليات، تُوِّج المتسابق أيمن بن عبدالله الغافري بلقب “سباق عُمان داون ويندر”، وحلّ في المركز الثاني المتسابق المختار بن عبدالكريم المجيني، فيما جاء المتسابق المصري أحمد محمد جمال في المركز الثالث، كما أحرز المتسابق ماجد الخروصي لقب “سباق السلالوم” الذي أُقيم في ولاية صور. وقال سلطان بن سليمان الخضوري، مدير الأصول بمجموعة عُمران: إن المهرجان يعكس التزام المجموعة بدعم السياحة النوعية، خاصة في مجال المغامرات، مشيرًا إلى أن الفعالية أبرزت ما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات طبيعية تؤهلها لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.
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