اليوم.. مباراتان مثيرتان فـي افتتاح منافسات بطولة كأس الخريف

دوري عمانتل ينطلق يوم 16 أغسطس القادم

كتب ـ خالد الجلنداني :

تفتتح اليوم منافسات بطولة كأس الخريف لكرة القدم التي تستضيفها محافظة ظفار خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس القادم بمشاركة المنتخب الوطني الاولمبي و5 اندية وزعت على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى أندية ظفار والنهضة والشباب والمجموعة الثانية المنتخب الأولمبي والسيب والنصر وسوف تستهل البطولة باقامة مباراتين الاولى تجمع ظفار مع النهضة في الساعة الخامسة مساءً، يتبعها لقاء المنتخب الأولمبي مع النصر في الثامنة والنصف مساءً تقام المباراتان على ملعب استاد السعادة بصلالة . تُعد بطولة كأس الخريف ضمن فعاليات موسم «خريف ظفار 2025» وتشكل البطولة فرصة للأندية المشاركة لاختبار جاهزية لاعبيها خاصة مع اقتراب انطلاق دوري عمانتل للموسم الرياضي الجديد 2025/‏2026 م الذي سينطلق يوم 16 اغسطس القادم كما تتيح البطولة للمنتخب الأولمبي فرصة إعداد اللاعبين قبل المشاركة في في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا بالسعودية تحت 23 عاما خلال الفترة من 3 الى 9 سبتمبر القادم بالاضافة الى ذلك ستساهم البطولة في تعزيز التنافسية بين الأندية وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة لإثبات قدراتها. وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد يتأهل اول كل مجموعة الى المباراة النهائية لتحديد البطل يوم 3 اغسطس القادم وسوف تقام الجولة الثانية يوم 29 يوليو بلقاء الشباب مع ظفار في الخامسة مساءً، ويلعب السيب مع النصر في الثامنة والنصف مساءً.

وتقام الجولة الثالثة يوم 31 يوليو، يلتقي في المباراة الأولى المنتخب الأولمبي مع السيب في الخامسة مساءً، يعقبها لقاء الشباب مع النهضة في الثامنة والنصف مساءً.

دوري عمانتل

واعلنت رابطة الدوري العماني بالاتحاد العماني لكرة القدم عن مباريات الدور الاول لدوري عمانتل للموسم الرياضي 2025/‏2026 م والذي سينطلق يوم 16 اغسطس القادم بمشاركة 14 ناديا وهي السيب حامل اللقب والنهضة وصيف وسمائل و الشباب وعبري وصور والنصر و نادي عمان وظفار وصحم وبهلاء و الرستاق وصحار والخابورة حيث سيدشن بإقامة مباراتين ، حيث سيدشن ناديا النهضة وسمائل انطلاقة الدوري في المباراة التي ستقام يوم السادس عشر من الشهر المقبل على ملعب المجمع الرياضي بالبريمي في الساعة السادسة وخمسة دقائق مساء وتجمع المباراة الثانية بين الشباب مع عبري في الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب استاد السيب الرياضي وتستكمل مباريات الاسبوع الاول يوم السبت 17 اغسطس باقامة مباراتين الاولى تجمع صور مع النصر في الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء على ملعب المجمع الرياضي بصور وفي نفس اليوم يتباري نادي عمان مع ظفار على ملعب استاد السيب في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساء اما مباريات يوم الاحد 18 اغسطس يلعب صحم مع بهلاء في الساعة السادسة مساء على ملعب المجمع الرياضي بصحار ويلتقي الرستاق مع صحار في الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب المجمع الرياضي بالرستاق وتختتم منافسات الاسبوع الاول يوم الاثنين 19 اغسطس حيث يلعب السيب حامل اللقب مع الخابورة في الساعة السابعة وخمسة دقائق على ملعب استاد السيب .

وأصدرت رابطة الدوري العُماني لائحة جديدة لإدارة مسابقة دوري عمانتل للموسم الرياضي 2025/‏2026 ووفقًا للشروط والقواعد المُعلنة ستُقام المباريات حسب قانون اللعبة المعتمد من الاتحاد الدولي، واللوائح الصادرة عن الاتحاد، ويجب على الأندية الالتزام بكافة مضامين هذه اللائحة والأنظمة والتعاميم الصادرة عن الاتحاد ومختلف لجانه وإدارته، وكذلك القوانين المنظمة لمبادئ النزاهة، حسب اللوائح الصادرة في هذا الشأن. كما يتوجب الالتزام بكافة العقود التجارية والالتزامات الفنية المُوقعة من قِبل الاتحاد والمتعلقة بالمسابقات مع أي طرف من الأطراف المعنية، والالتزام بمبادئ اللعب النظيف، وحضور جميع الاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات والفعاليات التي يُنظمها الاتحاد ولجانه وإدارته، والالتزام بكافة التبعات الناتجة عن أي تصرفات أو سلوكيات أو تصريحات إعلامية تصدر عن منتسبي النادي من لاعبين أو إداريين أو جماهير.

نظام الدوري

ستُقام مباريات دوري عمانتل بنظام الدوري من دورين، ويهبط فريقان إلى الدرجة الأولى مع نهاية المسابقة وسيُطبّق مبدأ اللعب النظيف، حيث تُفرض غرامة قدرها 100 ريال عن كل 4 نقاط تُسجل على النادي، ويجب الالتزام بالحد الأدنى من عدد اللاعبين في نظام التسجيل الإلكتروني قبل 10 أيام من انطلاق المسابقة، على ألا يقل العدد عن 16 لاعبًا.

جوائز الدوري

ورصد الاتحاد العُماني لكرة القدم جوائز مالية لمسابقة دوري عمانتل حيث يحصل صاحب المركز الاول على 50 ألف ريال عماني و50 ميدالية ذهبية ودرع الدوري بينما ينال الوصيف 30 ألف ريال عماني و50 ميدالية فضية، ويحصل صاحب المركز الثالث على 20 ألف ريال عماني و50 ميدالية برونزية، أما الرابع فينال 15 ألف ريال عماني والخامس 10 آلاف ريال عماني، والسادس 5 آلاف ريال عماني.