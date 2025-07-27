السليماني يتأهل إلى الدور نصف النهائي لسباق 800 متر عدوًا

فـي بطولة الجامعات الدولية بألمانيا
برلين ـ العُمانية : تأهّل العداء العُماني الشاب محمد السليماني إلى الدور نصف النهائي لسباق 800 متر عدوًا، ضمن منافسات دورة الألعاب الجامعية الصيفية المُقامة في ألمانيا، محقّقًا أفضل أرقامه هذا الموسم بزمن قدره 1:49.34 دقيقة، والذي يُعدّ الأفضل له في عام 2025. ورغم حصوله على المركز الرابع الذي أهّله في مجموعته، إلا أن توقيت السليماني كان كافيًا لتحقيق قفزة في رقمه الشخصي والعبور إلى الدور المقبل، متفوّقًا على عدد من العدّائين أصحاب الخبرة، ومؤكّدًا حضوره القوي بين الكبار في واحدة من أقوى المنافسات على الساحة الجامعية الدولية، حيث يُعدّ السليماني العربي الوحيد الذي نجح في التأهل. وعبّر الجهاز الفني للمنتخب الجامعي بقيادة سعيد الراشدي عن ارتياحه للتطور الملحوظ في أداء السليماني، الذي لم يتجاوز بعد الـ 23 من عمره، وسط تطلعات لمواصلة الأداء القوي في نصف النهائي والذهاب بعيدًا في البطولة.
ومع هذا الأداء، تتّجه الأنظار نحو السباق المقبل، حيث يُنتظر أن يخوض السليماني التحدي بروح معنوية عالية وعينه على التأهّل للنهائي وتحقيق إنجاز تاريخي لسلطنة عُمان في ساحة ألعاب القوى الجامعية العالمية.
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