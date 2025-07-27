تتويج فريق السد بطلا والجزيرة وصيفا والطلائع البسيوي فـي المركز الثالث

فـي نهائي بطولة نادي بهلاء للكرة الطائرة بهلاء ـ من مؤمن الهنائي : تصوير ـ داوود الهنائي : توج فريق السد (أ ) بطلا لبطولة نادي بهلاء للكرة الطائرة بعد فوزة على الجزيرة بنتيجة 3/‏‏ 1 في المباراة النهائية التي أقيمت تحت رعاية خالد بن علي بن سليّم الجنيبي الرئيس التنفيذي للشركة العالمية المتكاملة لمجموعة الغالبي العالمية بحضور حمود بن بخيت العطابي نائب رئيس نادي بهلاء. المباراة جاءت قمة في الإثارة والندية قدم خلالها الطرفان فاصلا من المستوى الفني والمهارات في الأداء لتنتهي المباراة بفوز فريق السد (أ) 3/‏‏1 إنتهت الأشواط ( الشوط الأول للجزيرة 25/‏‏20 الشوط الثاني 25/‏‏19 للسد (أ) والشوط الثالث 25/‏‏22 للسد (أ) والرابع 25/‏‏21 للسد (أ) ليفوز السد (أ) بالمباراة والبطولة وقدم المنشد محمد الوهيبي إنشادا رائعا مشاركة منه في هذه الإحتفالية الرياضية بعد ذلك قام راعي الإحتفالية بتكريم الشركات الداعمة للبطولة والمؤسسات الراعية وحكام المباراة النهاية وفي الجوائز الفردية تم تكريم لاعب السد (أ ) أحمد بن يحي اليحيائي كأفضل لاعب متكامل واللاعب مبارك الشبلي من فريق الجزيرة بجائزة أفضل ضارب مركز 2 واللاعب وليد الرجيبي من فريق الطلائع البسيوي بجائزة أفضل ضارب مركز 3 واللاعب أبوبكر اليعربي من فريق السد (أ) بجائزة أفضل ضارب مركز 4 واللاعب جابر الهنائي من فريق الجزيرة بجائزة أفضل معد واللاعب أسعد العبري من فريق السد بجائزة أفضل لاعب حر بعدها تم تكريم فريق الطلائع البسيوي بالميداليات البرونزية وتكريم فريق الجزيرة بكاس المركز الثاني والميداليات الفضية وتتويج فريق السد (أ) بكاس البطولة والميداليات الذهبية وقدم نائب رئيس نادي بهلاء هدية تذكارية لراعي الحفل.

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