نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «رحلة اللقب عبر التاريخ».. هل تُحسم بطولة الدوري المصري في أول 5 جولات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق كل موسم جديد من الدوري المصري الممتاز، تتجه أنظار الجماهير والمحللين نحو البدايات، خاصة أول خمس جولات، باعتبارها مؤشرًا مبكرًا لقوة الفرق وقدرتها على المنافسة، لكن، هل تكفي الانطلاقة القوية لحسم اللقب؟ أم أن حكاية الدوري تُكتب فصولها في الأشواط الأخيرة فقط؟

مواسم حسمت مبكرًا.. الأهلي 2016–2017

في موسم 2016–2017، قدم الأهلي أداءً استثنائيًا منذ اللحظة الأولى، بعدما نجح في جمع العلامة الكاملة – 15 نقطة – من أول خمس جولات.

هذا الانطلاقة القوية لم تكن مجرد بداية موفقة، بل كانت تمهيدًا واضحًا لتتويجه باللقب في نهاية الموسم، دون أن يتذوق طعم الخسارة. الأهلي حينها ظهر بثوب البطل مبكرًا، وأكد هيمنته على مدار الموسم بأكمله.

انطلاقة مخيبة للزمالك تقتل الطموح مبكرًا

في المقابل، لم يكن موسم الزمالك بنفس السلاسة، إذ خسر الفريق 7 نقاط خلال أول خمس جولات فقط، ما أدى إلى تراجع مبكر في جدول الترتيب وخروج عملي فعلي من سباق اللقب، ورغم امتلاك الفريق لقائمة مليئة بالنجوم، فإن البداية الضعيفة تركت أثرًا نفسيًا وجماهيريًا كبيرًا.

حين تكذب البدايات

الانطلاقة الضعيفة لا تعني دائمًا نهاية الطموح، والدليل ما حدث في موسم 2008–2009، حيث تعثر الأهلي في أول أربع مباريات ولم يحقق انطلاقة قوية.

لكن الفريق عاد بقوة، ونجح في استعادة توازنه حتى خاض مباراة فاصلة أمام الإسماعيلي، انتهت بتتويجه في واحدة من أكثر نهايات الدوري إثارة.

البداية.. مؤشر لا أكثر

رغم أن أول خمس جولات تمنح مؤشرات مهمة، فإنها لا تكفي وحدها للتتويج، فالعديد من الفرق التي بدأت بقوة تراجعت لاحقًا، والعكس صحيح، لذلك تبقى الانطلاقة مجرد بداية لطريق طويل، قد يمتلئ بالتحولات والدراما الكروية حتى صافرة النهاية.