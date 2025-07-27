الرياضة

جدول مباريات مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026

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جدول مباريات مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الأحد، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث جاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:

جدول مباريات مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز

الجولة الأولى: مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية: الإتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة: مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي

الجولة الخامسة: مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة: طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة

الجولة السابعة: مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة: سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة: مودرن سبورت وفاركو على ملعب ستاد القاهرة

الجولة العاشرة: - off

الجولة الحادية عشرة: وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد السلام

الجولة الثانية عشرة: مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة عشرة: غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة عشرة: مودرن سبورت والبنك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة: زد ومودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة  

الجولة السادسة عشرة: مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة: الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة

الجولة الثامنة عشرة: مودرن سبورت وكهرباء الاسماعيليه على ملعب ستاد القاهرة

الجولة التاسعة عشرة: المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد السويس الجديد

الجولة العشرين: مودرن سبورت وبتروجت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الحادية والعشرين: سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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