نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الأحد، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث جاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:
جدول مباريات مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز
الجولة الأولى: مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثانية: الإتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية
الجولة الثالثة: مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الرابعة: بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي
الجولة الخامسة: مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السادسة: طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة
الجولة السابعة: مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثامنة: سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس
الجولة التاسعة: مودرن سبورت وفاركو على ملعب ستاد القاهرة
الجولة العاشرة: - off
الجولة الحادية عشرة: وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد السلام
الجولة الثانية عشرة: مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثالثة عشرة: غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة
الجولة الرابعة عشرة: مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الخامسة عشرة: زد ومودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السادسة عشرة: مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السابعة عشرة: الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة
الجولة الثامنة عشرة: مودرن سبورت وكهرباء الاسماعيليه على ملعب ستاد القاهرة
الجولة التاسعة عشرة: المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد السويس الجديد
الجولة العشرين: مودرن سبورت وبتروجت على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الحادية والعشرين: سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب