الرياضة

الزمالك يواجه بيراميدز في الجولة 20 من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

الزمالك يواجه بيراميدز في الجولة 20 من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه بيراميدز في الجولة 20 من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الدوري الممتاز، عن وقوع مواجهة الزمالك وبيراميدز في الأسبوع الـ20 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم بحضور ممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

  • مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية
  • مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى
  • وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

- بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا