نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الدوري الممتاز، عن مواجهة تجمع بين الأهلي ومودرن سبورت في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم بحضور ممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.