نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مباريات سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجريت عصر اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس عاصمة مصر، بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.
وأسفرت القرعة، عن وقوع فريق سيراميكا كليوباترا حامل اللقب، في المجموعة الأولى، وجاءت كالتالي:
الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب
وجاء ترتيب مباريات سيراميكا كليوباترا كالتالي:
الجولة الأولى: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.. ستاد جهاز الرياضة
الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا والأهلي.. ستاد السلام
الجولة الرابعة: سيراميكا كليوباترا وفاركو.. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة الخامسة: إنبي وسيراميكا كليوباترا.. ستاد بتروسبورت
الجولة السادسة: غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.. ستاد غزل المحلة
الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.. ستاد هيئة قناة السويس