نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مباريات سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت عصر اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس عاصمة مصر، بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.

وأسفرت القرعة، عن وقوع فريق سيراميكا كليوباترا حامل اللقب، في المجموعة الأولى، وجاءت كالتالي:

الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب

وجاء ترتيب مباريات سيراميكا كليوباترا كالتالي:

الجولة الأولى: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.. ستاد جهاز الرياضة

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا والأهلي.. ستاد السلام

الجولة الرابعة: سيراميكا كليوباترا وفاركو.. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الخامسة: إنبي وسيراميكا كليوباترا.. ستاد بتروسبورت

الجولة السادسة: غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.. ستاد غزل المحلة

الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.. ستاد هيئة قناة السويس

